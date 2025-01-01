Stella GibsonВот что тебя действительно беспокоит, не так ли? Тот самый случай на одну ночь? Мужчина тра#т женщину. Субъект мужчина, глагол тра#, объект женщина. Это нормально. Женщина тра#т мужчину. Женщина субъект, мужчина объект. Тебе это не очень комфортно, да?
Jim BurnsПочему женщины эмоционально и духовно сильнее мужчин?
Stella GibsonПотому что основная человеческая форма — женская. Мужчины — это... своего рода дефект развития.
Paul SpectorИскусство — это ложь. Искусство придает хаосу мира упорядоченность, которой не существует.
Stella GibsonОдна женщина, не помню кто, как-то спросила своего друга-мужчину, почему мужчины чувствуют себя угрожаемыми женщинами. Он ответил, что они боятся, как бы женщины не стали смеяться над ними. Когда она спросила группу женщин, почему они чувствуют себя угрожаемыми мужчинами, они ответили: "Мы боимся, что они могут нас убить."