Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Крах Цитаты

Цитаты из сериала Крах

Stella Gibson Вот что тебя действительно беспокоит, не так ли? Тот самый случай на одну ночь? Мужчина тра#т женщину. Субъект мужчина, глагол тра#, объект женщина. Это нормально. Женщина тра#т мужчину. Женщина субъект, мужчина объект. Тебе это не очень комфортно, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jim Burns Почему женщины эмоционально и духовно сильнее мужчин?
Stella Gibson Потому что основная человеческая форма — женская. Мужчины — это... своего рода дефект развития.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Spector Искусство — это ложь. Искусство придает хаосу мира упорядоченность, которой не существует.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stella Gibson Одна женщина, не помню кто, как-то спросила своего друга-мужчину, почему мужчины чувствуют себя угрожаемыми женщинами. Он ответил, что они боятся, как бы женщины не стали смеяться над ними. Когда она спросила группу женщин, почему они чувствуют себя угрожаемыми мужчинами, они ответили: "Мы боимся, что они могут нас убить."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
38% голосов: россияне назвали эту комедию СССР с рейтингом 8.3 «самой народной» — обогнала хиты Гайдая и Рязанова
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше