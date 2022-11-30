Меню
Новости о сериале «Крах»

Новости о сериале «Крах»
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков К самому началу зимы российские шоураннеры подготовили леденящую историю про самого необычного серийного убийцу, аналогов которого еще не было как в реальном, так и в художественном мире — 1 декабря состоится премьера сериала «Замерзшие».    Произведения про маньяков — и книжные, и экранные — притягивают по многим причинам, но история «Замерзших» будоражит еще и тем, что сеттингом для убийств стал город с населением чуть больше 30 тысяч человек. Осознание того, что убийца где-то максимально близко к обычным людям, повышает уровень волнения. Предлагаем вместе с «Замершими» посмотреть еще ряд сериалов, после которых вы будете сомневаться в каждом своем знакомом.
30 ноября 2022 15:56
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего Эта животрепещущая пятерка проектов не разочарует вас после первого сезона, напротив: дальше — больше.
18 июня 2022 13:45
