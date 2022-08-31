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Семейка Крудс: Семейное древо 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Семейка Крудс: Семейное древо
Киноафиша Сериалы Семейка Крудс: Семейное древо Сезоны Сезон 4

The Croods: Family Tree
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 31 августа 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

В 4 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» продолжаются увлекательные и немного безумные приключения доисторического семейства в Каменном веке. Груг и Угга переживают не самый простой период в отношениях. Отец пытается обеспечивать свою жену и детей свежими мамонтами, но женщина чувствует себя уставшей от постоянных хозяйственных обязанностей в пещере. Тем временем Гип старается вести жизнь обычного подростка, встречаясь с парнями и постоянно влипая в нелепые и опасные ситуации. В Тунка попадает молния, делая его необычайно умным. А к семейной ферме тем временем приближается астероид.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Семейка Крудс: Семейное древо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Большой блеск The Big Shine
Сезон 4 Серия 1
31 августа 2022
Мяч в Кубке Ball in Cup
Сезон 4 Серия 2
31 августа 2022
Растущая боль Growing Paints
Сезон 4 Серия 3
31 августа 2022
Пещера Новый Свет Cave New World
Сезон 4 Серия 4
31 августа 2022
Преобразователь танк Thunk Tank
Сезон 4 Серия 5
31 августа 2022
Домашний удар Home Punch Home
Сезон 4 Серия 6
31 августа 2022
Прощай, мир Круд Goodbye Crood World
Сезон 4 Серия 7
31 августа 2022
График выхода всех сериалов
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