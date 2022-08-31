В 4 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» продолжаются увлекательные и немного безумные приключения доисторического семейства в Каменном веке. Груг и Угга переживают не самый простой период в отношениях. Отец пытается обеспечивать свою жену и детей свежими мамонтами, но женщина чувствует себя уставшей от постоянных хозяйственных обязанностей в пещере. Тем временем Гип старается вести жизнь обычного подростка, встречаясь с парнями и постоянно влипая в нелепые и опасные ситуации. В Тунка попадает молния, делая его необычайно умным. А к семейной ферме тем временем приближается астероид.