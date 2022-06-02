В 3 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» история семейств Крудсов и Беттерманов продолжается. Много лет представители этих кланов враждовали между собой. Однако теперь две эти очень разные семьи решили создать новое объединение «людей против всего мира». Напомним, в предыдущем сезоне, справляясь с разногласиями и одновременно решая трудности, которые постоянно возникают в доисторическом мире, семьи отстраивают необычную ферму и пытаются ужиться под одной крышей в доме на дереве. В новом сезоне героев ожидает множество новых и увлекательных приключений. Им некогда скучать.