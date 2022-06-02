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Семейка Крудс: Семейное древо 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Семейка Крудс: Семейное древо
Киноафиша Сериалы Семейка Крудс: Семейное древо Сезоны Сезон 3

The Croods: Family Tree
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

В 3 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» история семейств Крудсов и Беттерманов продолжается. Много лет представители этих кланов враждовали между собой. Однако теперь две эти очень разные семьи решили создать новое объединение «людей против всего мира». Напомним, в предыдущем сезоне, справляясь с разногласиями и одновременно решая трудности, которые постоянно возникают в доисторическом мире, семьи отстраивают необычную ферму и пытаются ужиться под одной крышей в доме на дереве. В новом сезоне героев ожидает множество новых и увлекательных приключений. Им некогда скучать.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Семейка Крудс: Семейное древо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Мастера грома Thunder Misters
Сезон 3 Серия 1
2 июня 2022
Прогулка Eep Walking
Сезон 3 Серия 2
2 июня 2022
Проект "Часы Горга" The Gorgwatch Project
Сезон 3 Серия 3
2 июня 2022
Кататься на коньках или на рассвете Skate or Dawn
Сезон 3 Серия 4
2 июня 2022
Веселая ферма Фила Phil's Fun Farm
Сезон 3 Серия 5
2 июня 2022
История Джоя Joy Story
Сезон 3 Серия 6
2 июня 2022
График выхода всех сериалов
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