В 7-м сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» ферма Крудсов процветает, несмотря на все злоключения, произошедшие за последние годы. Вместе со своими соседями Беттерманами ребята отправляются в отпуск на Шипучий водопад. Дон расстроена, когда травма не позволяет ей присоединиться к семье, но Друг приглашает ее на поиски древнего тайника с легендарными вкусностями. Девушка не может удержаться и присоединяется к охоте за сокровищами. Чанки уходит на далекий зов Кота смерти. Дети спешат на его поиски, пока с любимцем не приключилось что-то непоправимое. Фил строит домик на дереве.