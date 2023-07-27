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Семейка Крудс: Семейное древо 2021, 7 сезон

Постер к 7-му сезону сериала Семейка Крудс: Семейное древо
Киноафиша Сериалы Семейка Крудс: Семейное древо Сезоны Сезон 7

The Croods: Family Tree
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 27 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

В 7-м сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» ферма Крудсов процветает, несмотря на все злоключения, произошедшие за последние годы. Вместе со своими соседями Беттерманами ребята отправляются в отпуск на Шипучий водопад. Дон расстроена, когда травма не позволяет ей присоединиться к семье, но Друг приглашает ее на поиски древнего тайника с легендарными вкусностями. Девушка не может удержаться и присоединяется к охоте за сокровищами. Чанки уходит на далекий зов Кота смерти. Дети спешат на его поиски, пока с любимцем не приключилось что-то непоправимое. Фил строит домик на дереве.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Семейка Крудс: Семейное древо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
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Сезон 7 Серия 1
27 июля 2023
Плохая примета - восход Луны Bad Luck Moon Rising
Сезон 7 Серия 2
27 июля 2023
Бородоногий Beardfootd
Сезон 7 Серия 3
27 июля 2023
Застрял вместе с другим Stuck ToGuyther
Сезон 7 Серия 4
27 июля 2023
Житель тайника Hidelander
Сезон 7 Серия 5
27 июля 2023
Что за лжецы What Liars Beneath
Сезон 7 Серия 6
27 июля 2023
График выхода всех сериалов
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