Во 2 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» в центре событий оказываются две очень разные семьи – Крудсы и Беттерманы. Однажды они объединяются, чтобы создать совместную организацию, кооператив пещерных людей «Мы против мира». Действие происходит на необычной ферме. С доисторических времен оба семейства воевали между собой, но впоследствии им удалось подружиться. Теперь герои учатся жить вместе, преодолевать разногласия и общими усилиями справляться с трудностями. В новом сезоне персонажи продолжат свой путь. Их ожидает множество новых увлекательных приключений.