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Семейка Крудс: Семейное древо 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Семейка Крудс: Семейное древо
Киноафиша Сериалы Семейка Крудс: Семейное древо Сезоны Сезон 2

The Croods: Family Tree
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

Во 2 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» в центре событий оказываются две очень разные семьи – Крудсы и Беттерманы. Однажды они объединяются, чтобы создать совместную организацию, кооператив пещерных людей «Мы против мира». Действие происходит на необычной ферме. С доисторических времен оба семейства воевали между собой, но впоследствии им удалось подружиться. Теперь герои учатся жить вместе, преодолевать разногласия и общими усилиями справляться с трудностями. В новом сезоне персонажи продолжат свой путь. Их ожидает множество новых увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Семейка Крудс: Семейное древо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Дистанционное управление Remote Control
Сезон 2 Серия 1
5 апреля 2022
День папиной дочери Daddy Daughter Day
Сезон 2 Серия 2
5 апреля 2022
В команде нет Фила There's No Phil in Team
Сезон 2 Серия 3
5 апреля 2022
Громовые игры Thunder Games
Сезон 2 Серия 4
5 апреля 2022
Шок и О-о-о-о Shock and Awww
Сезон 2 Серия 5
5 апреля 2022
Заблудшая. Часть 1 Straycation Part I
Сезон 2 Серия 6
5 апреля 2022
Заблудшая. Часть 2 Straycation Part II
Сезон 2 Серия 7
5 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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