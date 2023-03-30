В 6 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» внезапно пропадает лучший друг Фила – Филлиам. Парень обращается за помощью к Угге и Ип, которые начинают самое настоящее доисторическое расследование. Позже дети на ферме проводят конкурс, чтобы узнать, у кого из них живет дома самый лучший питомец. Разумеется, это состязание приводит к самым неожиданным последствиям, особенно когда они начинают искать любимцев среди дикой фауны. Тем временем на пороге Крудсов оказывается Малахия – давний враг бабушки. Он извиняется за былое и просит приютить его, пока его раны не заживут. Однако Ип не склонна доверять этому загадочному гостю из прошлого.