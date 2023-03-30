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Семейка Крудс: Семейное древо 2021, 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Семейка Крудс: Семейное древо
Киноафиша Сериалы Семейка Крудс: Семейное древо Сезоны Сезон 6

The Croods: Family Tree
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 30 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

В 6 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» внезапно пропадает лучший друг Фила – Филлиам. Парень обращается за помощью к Угге и Ип, которые начинают самое настоящее доисторическое расследование. Позже дети на ферме проводят конкурс, чтобы узнать, у кого из них живет дома самый лучший питомец. Разумеется, это состязание приводит к самым неожиданным последствиям, особенно когда они начинают искать любимцев среди дикой фауны. Тем временем на пороге Крудсов оказывается Малахия – давний враг бабушки. Он извиняется за былое и просит приютить его, пока его раны не заживут. Однако Ип не склонна доверять этому загадочному гостю из прошлого.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Семейка Крудс: Семейное древо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Фил Пикл Phil Pickle
Сезон 6 Серия 1
30 марта 2023
Лучший друг в шоу Best Friend in Show
Сезон 6 Серия 2
30 марта 2023
Игра ворон Game of Crows
Сезон 6 Серия 3
30 марта 2023
Жесткий пирог Pie Hard
Сезон 6 Серия 4
30 марта 2023
Закуска на рассвете Snack of Dawn
Сезон 6 Серия 5
30 марта 2023
Веселый фермерский фестиваль Fam Farm Fun Fest
Сезон 6 Серия 6
30 марта 2023
Это неполная жизнь It's an Under-ful Life
Сезон 6 Серия 7
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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