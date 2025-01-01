Постеры сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

Лицемерие джедаев: из-за чего на самом деле Энакин сорвался в «Мести ситхов»

Думали, после выбора актера на роль Снейпа больше ничего не удивит? Создатели «Гарри Поттера» добрались и до Темного Лорда

Седьмой сезон стал последним, несмотря на рейтинг 8,2 на IMDb: почему закрыли культовый сериал «Менталист»

В новом «Человеке-пауке» дебютирует один из главных врагов Питера Паркера — в фильмах Marvel его еще не было: и актера уже нашли

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное

«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался

Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям