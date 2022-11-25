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Семейка Крудс: Семейное древо 2021, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Семейка Крудс: Семейное древо
Киноафиша Сериалы Семейка Крудс: Семейное древо Сезоны Сезон 5

The Croods: Family Tree
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Семейка Крудс: Семейное древо»

В 5 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» в каменном веке по-прежнему неспокойно. После пережитого в конце прошлого сезона шока Крудсы и Беттерманахи восстанавливают свою ферму. Метеорит не тронул их дом, но нагнал суеты и оставил после себя серьезный беспорядок. Гругу приходится смириться с личным выбором старшей дочери и принять ее ухажера. Не по годам сильная малютка Сэнди удивляет всех очередной выходкой. Тем временем живущее неподалеку племя панч-обезьян объявляет Крудсам настоящую войну за территорию и припасы. Фил делает неожиданное открытие, которое может раз и навсегда изменить жизнь героев.

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий сериала Семейка Крудс: Семейное древо График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Хвам - это я Hwam I Am
Сезон 5 Серия 1
25 ноября 2022
Обложка Гип Eep Cover
Сезон 5 Серия 2
25 ноября 2022
И.О. Круд I.O. Crood
Сезон 5 Серия 3
25 ноября 2022
Склонность к обману Appetite for Deception
Сезон 5 Серия 4
25 ноября 2022
Раковина Shellraiser
Сезон 5 Серия 5
25 ноября 2022
Громовой лагерь Camp Thunder
Сезон 5 Серия 6
25 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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