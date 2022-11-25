В 5 сезоне сериала «Семейка Крудс: Семейное древо» в каменном веке по-прежнему неспокойно. После пережитого в конце прошлого сезона шока Крудсы и Беттерманахи восстанавливают свою ферму. Метеорит не тронул их дом, но нагнал суеты и оставил после себя серьезный беспорядок. Гругу приходится смириться с личным выбором старшей дочери и принять ее ухажера. Не по годам сильная малютка Сэнди удивляет всех очередной выходкой. Тем временем живущее неподалеку племя панч-обезьян объявляет Крудсам настоящую войну за территорию и припасы. Фил делает неожиданное открытие, которое может раз и навсегда изменить жизнь героев.