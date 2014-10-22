Во 2 сезоне 1 серии сериала «Сотня» Кларк узнает подробности о месте своего заточения и пытается сбежать. Судьба части группы продолжает оставаться неизвестной. Выжившие с «Ковчега» приходят в себя и думают, как им стоит действовать дальше.