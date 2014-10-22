Во 2 сезоне 16 серии сериала «Сотня» Джахе удается удивить Мерфи. После предательства Лексы Кларк готова заплатить любую цену, чтобы спасти друзей от гибели. В это время Беллами пытается сбежать с горы Уэзер, а у Линкольна появляется шанс отомстить.