Во 2 сезоне 14 серии сериала «Сотня» лидеры не могут прийти к единой стратегии. Жизнь Октавии оказывается под угрозой. Рейвен и Вик пытаются отключить ядовитый туман. Джаха и Мерфи почти достигают цели, но в итоге находят лишь новые проблемы.