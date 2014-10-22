Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сотня» Кларк сталкивается с предательством, но все равно намерена идти до конца. Тем временем Беллами, Мерфи и Финн стараются успеть спасти выжившего с «Ковчега», а Рейвен пытается справиться со своим параличом.