Во 2 сезоне 4 серии сериала «Сотня» Кларк сталкивается с предательством, но все равно намерена идти до конца. Тем временем Беллами, Мерфи и Финн стараются успеть спасти выжившего с «Ковчега», а Рейвен пытается справиться со своим параличом.
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