Во 2 сезоне 11 серии сериала «Сотня» выходка Беллами оборачивается неприятностями. Эбигейл надеется сохранить свое влияние, когда ее дочь станет главной. Джаспер жаждет правды о случившемся с друзьями и пробует поговорить с президентом Уоллесом.
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