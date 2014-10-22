Во 2 сезоне 15 серии сериала «Сотня» Лексе и Кларк удается достичь компромисса и договориться о совместных действиях. Рейвен замечает проблему, которая ставит весь план под угрозу. Кейдж пытается получить благословение отца, но не находит поддержки.