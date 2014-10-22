Во 2 сезоне 10 серии сериала «Сотня» Беллами прикидывается пленным, чтобы попасть к жнецам. Однако Линкольн снова впадает в неадекватное состояние и осложняет миссию. Индра предлагает Октавии стать воином. На Кларк пытаются совершить нападение.