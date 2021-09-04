Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Сын
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Сын
Сын (2021 - …) Сын 12+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 16 минут
О чем сериал

Действие отечественного детективного сериала «Сын» разворачивается вокруг молодой учительницы Александры, потерявшей своего ребенка. Четырехлетний Даня бесследно исчез прямо во время прогулки, и полиция не смогла ничем помочь родителям. Вскоре от Саши отвернулся и бывший муж, отчаявшийся найти мальчика. Но женщина не теряет надежды на встречу с Даней. Однажды ей кажется, что она заметила сына в новостном сюжете по телевизору. Со своими догадками она обращается к отцу одного из своих учеников – майору полиции.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев Виктор
Алексей Барабаш
Алексей Барабаш Георгий
Ольга Филимонова
Ольга Филимонова Ирина
Евгений Антропов
Евгений Антропов Лосев
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова Надежда
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сын - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Приложение киноафиши