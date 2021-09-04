Действие отечественного детективного сериала «Сын» разворачивается вокруг молодой учительницы Александры, потерявшей своего ребенка. Четырехлетний Даня бесследно исчез прямо во время прогулки, и полиция не смогла ничем помочь родителям. Вскоре от Саши отвернулся и бывший муж, отчаявшийся найти мальчика. Но женщина не теряет надежды на встречу с Даней. Однажды ей кажется, что она заметила сына в новостном сюжете по телевизору. Со своими догадками она обращается к отцу одного из своих учеников – майору полиции.