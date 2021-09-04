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Сын 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сын
Киноафиша Сериалы Сын Сезоны Сезон 1

Сын 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сын»

В 1 сезоне сериала «Сын» прогулка Александры Поляковой со своим ребенком заканчивается трагично, когда маленький Даня внезапно исчезает. Полиция, не найдя за три года никаких зацепок, закрывает дело. Но женщина не верит, что ее сын мертв, и продолжает его искать. Не смирившись с состоянием Саши, муж уходит из семьи, оставив ее наедине с этим горем. Женщина преподает музыку, и отец ее ученика оказывается майором полиции. Он единственный верит Саше, когда она замечает своего ребенка в сюжете по телевизору.

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Список серий сериала Сын График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
9 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
11 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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