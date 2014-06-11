В 4 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Росс пытаются спасти очередное дело вместе. Вулф смотрит горящими глазами на фирму Пирсон Спектр и уже готов прибрать ее к рукам. Джессика и Малоун выясняют отношения.