В 4 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Росс пытаются спасти очередное дело вместе. Вулф смотрит горящими глазами на фирму Пирсон Спектр и уже готов прибрать ее к рукам. Джессика и Малоун выясняют отношения.
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