В 4 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Росс не могут сойтись во мнении по очередному делу. Тем временем Пирсон узнает, что местный прокурор может планировать месть против Харви и фирмы. Что же Джессика собирается предпринять?