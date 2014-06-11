В 4 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Росс не могут сойтись во мнении по очередному делу. Тем временем Пирсон узнает, что местный прокурор может планировать месть против Харви и фирмы. Что же Джессика собирается предпринять?
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