В 4 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Росс не могут разрешить конфликт между собой. Такая ситуация еще сильнее сказывается на шатких отношениях Майка с Рэйчел. Тем временем Луис пытается подружиться с Джеффом Малоуном.