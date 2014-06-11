В 4 сезоне 11 серии сериала «Форс-мажоры» Луис стремительно идет напролом, чтобы заполучить свое имя на вывеске. Он хочет, чтобы его фамилия стояла рядом с Пирсон Спектр. В конце концов, он узнает про секрет Майка.
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