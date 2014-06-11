В 4 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» Логан Сандерс хочет быть уверен, что отношения Харви не повлияют на дело и они все равно выиграют. Луис никак не может справиться со своим новым коллегой, и ему это не нравится.
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