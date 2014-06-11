В 4 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» Джефф и Джессика встречаются с Шоном Кэхиллом, который мечтает сравнять с землей фирму Пирсон Спектр. Майк не собирается просто так сдаваться. Харви работает, не покладая рук, со своей стороны.
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