В 4 сезоне 10 серии сериала «Форс-мажоры» Джессике и Харви предстоит защитить фирму от недоброжелателей и разных отрицательных личностей. Луис пытается найти гармонию в своей жизни, но отличить личные и профессиональные нужны очень трудно.