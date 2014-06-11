В 4 сезоне 13 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Литт отправляются вместе на встречу с клиентом. Харви пользуется этим моментом, чтобы его коллега наконец-то решил свои проблемы с Майком. Флешбэком показывают отношения между Харви и Луисом.
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