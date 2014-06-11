В 4 сезоне 12 серии сериала «Форс-мажоры» профессор этики из Гарварда просит Харви помочь ему с одним делом. Майк играет роль невидимки, ему не хочется, чтобы кто-то из этого колледжа его видел, потому что он туда никогда не ходил.
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