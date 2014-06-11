В 4 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» Росс собирается защищать интересы другого клиента. Дело может сильно повлиять на бизнес всей фирмы. Харви уже не знает, может ли он доверять Майку. Джессику напрягают отношения с Джеффом Малоуном.