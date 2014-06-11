В 4 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» Рэйчел и Майк работают вместе. Джессика и Харви пытаются придумать новую тактику против Шона Кэхилла. Луис ищет место, куда сможет спрятать все улики. Его карьера на кону.