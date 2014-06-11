В 4 сезоне 6 серии сериала «Форс-мажоры» Харви уже почти подписал сделку, но тут Шон Кэхилл приводит Логана Сандерса в качестве свидетеля. Луис находит способ доказать, что он чего-то стоит. Майк пускается во все тяжкие, и никто его не остановит.