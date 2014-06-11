В 4 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» теперь нет никакого барьера между профессиональными и личными секретами, когда играешь против Шона Кэхилла. Он готов использовать любую тяжелую артиллерию, чтобы выиграть дело. Как поступит Харви?