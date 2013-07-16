В 3 сезоне 9 серии сериала «Форс-мажоры» Скотти и Харви снова в замешательстве, потому что никак не могут понять, какие отношения их связывают. Луис пытается уговорить Джессику на одно дело. Майк делает большой шаг касательно его отношений с Рэйчел.