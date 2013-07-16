В 3 сезоне 3 серии сериала «Форс-мажоры» клиент Харви подозревается в убийстве. Его арест вызывает слишком много вопросов. Катрина не собирается проигрывать Луису, который все никак не придет в себя после отказа Майка.
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