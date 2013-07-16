В 3 сезоне 16 серии сериала «Форс-мажоры» Спектр и Росс пытаются справиться с этим нечистым делом, которое устроил непонятный адвокат. Скотти никак не может прийти к компромиссу с Харви. Майк и Рэйчел видят будущее по-разному.