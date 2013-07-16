В 3 сезоне 10 серии сериала «Форс-мажоры» Скотти и Харви теперь на разных сторонах, когда старый враг снова объявляется на пороге фирмы. Похоже, переговоры ждет полный провал. Тем временем Джессика не очень довольна Майком и Рэйчел.