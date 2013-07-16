В 3 сезоне 15 серии сериала «Форс-мажоры» упертый адвокат пытается спровоцировать Харви и идет против одного из его клиентов. Майку предстоит принять крайне сложное решение. Бывший партнер фирмы Чарльз Ван Дейк возвращается.
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