В 3 сезоне 2 серии сериала «Форс-мажоры» Луис делает очень интересное и выгодное предложение Майку, которое может колоссально повлиять на его будущее в фирме. Харви и Джессика сталкиваются с бывшим врагом, который готов разгромить их защиту в раз.