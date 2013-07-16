В 3 сезоне 12 серии сериала «Форс-мажоры» Джессика очень тревожится за фирму и не знает, к кому обратиться за помощью. Под рукой оказывается Харви, и вроде бы из него получается неплохой друг. Только тревога так никуда и не уходит.