В 3 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» новый партнер фирмы Дарби поручает Харви сложное и очень важное дело. Майк пытается восстановить отношения со своим начальником, а еще надо решать конфликт с Рэйчел. Как же он будет с этим справляться?
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