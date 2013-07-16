В 3 сезоне 1 серии сериала «Форс-мажоры» новый партнер фирмы Дарби поручает Харви сложное и очень важное дело. Майк пытается восстановить отношения со своим начальником, а еще надо решать конфликт с Рэйчел. Как же он будет с этим справляться?