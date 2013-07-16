В 3 сезоне 14 серии сериала «Форс-мажоры» очень серьезный клиент приходит к Харви и Майку, требуя от них заняться его грязной работой. Дело оказывается не очень-то чистым. Перед Луисом стоит сложная задача. Лора забирает старый должок.
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