В 3 сезоне 8 серии сериала «Форс-мажоры» суд над клиенткой Спектра вот-вот начнется. Харви, Майк и Джессика оказываются в водовороте измен, секретов и тайн. Тем временем Луис и Донна готовятся к очередной вендетте.