В 3 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» профессиональные страсти кипят в отношениях Харви и Луиса. У каждого свое видение дела и исключительно выигрышной защиты клиентки. Только их конфликт совершенно не помогает в данном случае ни им, ни фирме.