В 3 сезоне 4 серии сериала «Форс-мажоры» профессиональные страсти кипят в отношениях Харви и Луиса. У каждого свое видение дела и исключительно выигрышной защиты клиентки. Только их конфликт совершенно не помогает в данном случае ни им, ни фирме.
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