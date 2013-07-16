В 3 сезоне 6 серии сериала «Форс-мажоры» Кэмерон использует уж совсем грязные методы, чтобы сравнять клиентку Харви с землей. Адвокат вспоминает, почему ушел из той фирмы. Майк пытается понять, что же ему помешало пойти на юридический?