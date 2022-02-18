Меню
Космические силы 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Космические силы
Space Force 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Космические силы»

Во 2 сезоне сериала «Космические силы» приключения генерала Марка Нэрда и эксцентричного американского ученого Мэллори продолжаются. Напомним, в предыдущем сезоне главным героям пришлось вместе работать над подготовкой новой военной организации — Космических войск. Сотрудничество далось им нелегко. Марку пришлось переехать с семьей в штат Колорадо, где находится секретный офис. Нэрд часто сталкивается с нападками со стороны других организаций, его супруга оказалась за решеткой, а дочь полна ненависти к новому месту жительства. Марк уже сам не рад, что ввязался в это дело, однако отступать поздно.

Рейтинг сериала

7.8
6.7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Космические силы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Расследование The Inquiry
Сезон 2 Серия 1
18 февраля 2022
Сокращение бюджета Budget Cuts
Сезон 2 Серия 2
18 февраля 2022
Китайская делегация The Chinese Deligation
Сезон 2 Серия 3
18 февраля 2022
Проект Европа The Europa Project
Сезон 2 Серия 4
18 февраля 2022
Наберись смелости с Mad Buff Mad (Buff) Confidence
Сезон 2 Серия 5
18 февраля 2022
У врача The Doctor's Appointment
Сезон 2 Серия 6
18 февраля 2022
Взлом системы The Hack
Сезон 2 Серия 7
18 февраля 2022
