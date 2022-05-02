Меню
Комедийный сериал «Космические силы» со Стивом Кареллом ограничится двумя сезонами
Всего сериал насчитывает 17 эпизодов.
Написать
2 мая 2022 14:44
Стив Карелл сражается за сохранение своей должности в трейлере второго сезона «Космических сил»
Новые серии выйдут на Netflix уже в следующем месяце.
Написать
28 января 2022 10:53
Netflix объявил дату премьеры второго сезона комедийного сериала «Космические силы»
Также появились кадры и первый постер.
Написать
5 января 2022 13:04
