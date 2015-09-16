В 1 сезоне 9 серии сериала «Она была красоткой» коллеги меняют своё отношение к неуклюжей сотруднице после её неожиданных перемен во внешнем виде. Син Хёк продолжает дразнить подругу, а Хэ Чжин и Сон Чжун становятся ближе.