В 1 сезоне 9 серии сериала «Она была красоткой» коллеги меняют своё отношение к неуклюжей сотруднице после её неожиданных перемен во внешнем виде. Син Хёк продолжает дразнить подругу, а Хэ Чжин и Сон Чжун становятся ближе.
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