В 1 сезоне 15 серии сериала «Она была красоткой» Шин Хёк соглашается дать интервью, чтобы избежать закрытия журнала. Хэ Чжин готовится к переезду в США, однако неожиданно получает предложение о сотрудничестве от детского писателя.
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