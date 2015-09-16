В 1 сезоне 15 серии сериала «Она была красоткой» Шин Хёк соглашается дать интервью, чтобы избежать закрытия журнала. Хэ Чжин готовится к переезду в США, однако неожиданно получает предложение о сотрудничестве от детского писателя.