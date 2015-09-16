В 1 сезоне 10 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин раскрывает секрет лучшей подруги и подумывает признаться начальнику в обмане. Ха Ри испытывает чувство вины из-за лжи, однако не может избавиться от чувств к Сон Чжуну.
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