В 1 сезоне 13 серии сериала «Она была красоткой» ребята пытаются увеличить продажи юбилейного выпуска, чтобы избежать закрытия журнала. Хэ Чжин начинает встречаться с Сон Чжуном, однако коллеги быстро узнают об их тайном романе.
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