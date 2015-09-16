В 1 сезоне 11 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин рассказывает другу детства обо всём и Сон Чжун пытается понять поступки девушки. Ха Ри тяжело переживает расставание с парнем, однако её мать только усугубляет её состояние.