В 1 сезоне 11 серии сериала «Она была красоткой» Хэ Чжин рассказывает другу детства обо всём и Сон Чжун пытается понять поступки девушки. Ха Ри тяжело переживает расставание с парнем, однако её мать только усугубляет её состояние.
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